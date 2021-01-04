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Трамп собрался в Джорджию с "победной" речью

10:28
  • понедельник
  • 04 января 2021

Ранее он вынуждал власти штата пересчитать голоса в его пользу

Дональд Трамп в понедельник выступит с "победной" речью в Джорджии. Там, по официальным данным, победу на президентских выборах одержал его соперник Джо Байден.

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Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в понедельник президент США будет работать "с раннего утра до позднего вечера". В частности, у него запланировано множество звонков и встреч. В шесть вечера Трамп покинет Белый дом и отправится в город Дэлтон, где проведет митинг в поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат.

Ранее в СМИ попала запись телефонного разговора Дональда Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. Президент уговаривал чиновника пересчитать голоса на президентских выборах в его пользу. При этом Трамп использовал и угрозы.

Власти Флориды пересчитывали голоса уже трижды. Каждый раз результат с незначительным перевесом был в пользу Джо Байдена.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. За Байдена проголосовали 306 выборщиков, за Трампа - 232. Избранного президента уже поздравил Владимир Путин. Дональд Трамп свое поражение до сих пор не признал.

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