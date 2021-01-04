В России за сутки выявили меньше 24 тысяч случаев коронавируса

Больше всего новых случаев - в Санкт-Петербурге

В России за минувшие сутки выявили еще 23351 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3260138.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Санкт-Петербурге - 3657. Следом идет Москва с 3591 случаем. В Подмосковье заболели еще 1250 человек.

Выздоровели за сутки 21154 человека. Скончались 482 заболевших.

Всего с начала пандемии выздоровели 2640036 человек. Скончались 58988 заболевших.

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