Почти 500 млн руб. субсидий и грантов одобрили столичным экспортерам в 2020 году

Число компаний, которые получат поддержку, увеличилось в пять раз

В Москве в прошлом году финансовая поддержка для экспортеров увеличилась в семь раз и составила почти 500 миллионов рублей. Об этом сообщила заместитель мэр столицы Наталья Сергунина. По ее словам, количество компаний, которые получат поддержку, увеличилось в пять раз.

"Эффект таких стимулирующих мер не абстрактный, а вполне конкретный. Они помогают развиваться бизнесу, укрепляют экономику и увеличивают поступления в бюджет. Каждый вложенный городом рубль прибавляет около 200 руб. к общему объему экспорта и приносит 23 руб. налогов", - заявила Сергунина.

Впервые специальная субсидия для ориентированного на экспорт бизнеса появилась в Москве в 2019 году. С ее помощью предприниматели могли компенсировать часть расходов для вывода продукта или услуги на зарубежные рынки. В 2020 году поддержка была расширена. Бизнес мог направить субсидии на получение патентов, сертификацию продукции или систем менеджмента, на адаптацию проекта к выходу на международный рынок, на перевод рекламы при запуске продаж.

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