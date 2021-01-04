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Сергей Собянин рассказал о значимых достижениях столицы в 2020 году

10:54
  • понедельник
  • 04 января 2021

"Не пандемией единой жила Москва"

Сергей Собянин на своем сайте назвал значимые достижения Москвы в 2020 году. По его словам, хоть год и прошел под знаком борьбы с коронавирусом, но "не пандемией единой жила" столица.

"Было сделано много хорошего, а новые станции метро, дороги, развлекательные центры, школы и поликлиники будут хорошо служить многим поколениям москвичей", - написал мэр.

В частности, в марте полностью открылась Некрасовская линия метро. Новый радиус сделал город ближе для одного миллиона жителей нескольких московских районов и близлежащих городов Подмосковья. Веткой уже воспользовались более 30 миллионов человек. Кроме того, в том году был запущен новый поезд "Москва-2020". В ближайшие годы Московский метрополитен получит еще более 1 тысячи вагонов и доля современных моделей достигнет 80%.

Прорывным стал год и для МЦД. Москва совместно с РЖД и областью открыла 15 новых и реконструированных станций на существующих и перспективных диаметрах. Еще несколько десятков станций наземного метро находятся в стройке и будут открыты в ближайшие годы.

Успешным стал год и в вопросе строительства дорог. За прошлый год в Москве появилось 115 километров дорог, 23 искусственных сооружения и 22 пешеходных перехода.

Еще одним знаковым событием стало завершение реконструкции Северного речного вокзала. Речными трамвайчиками для прогулок уже воспользовались свыше 70 тысяч человек.

"После десятилетий запустения вновь принимает москвичей и гостей столицы отреставриро­ванный Северный речной вокзал – речные ворота столицы и жемчужина архитектуры 30-х годов", - написал мэр.

Сергей Собянин также отметил открытие парка "Остров мечты", начало программы реконструкции поликлиники, продолжение программы реновации, развитие инновационного кластера Москвы и запуск цифрового сервиса RUSSPASS.

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