От коронавируса в Москве вылечился еще 6401 человек

Скончались 74 пациента

В Москве после прохождения лечения от коронавируса вылечился еще 6401 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Общее число выздоровевших с начала пандемии в Москве составило 652324.

За сутки от коронавируса в Москве скончались 74 пациента.

Ранее в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в России зарегистрировано меньше 24 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших выявлено в Санкт-Петербурге.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"