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От коронавируса в Москве вылечился еще 6401 человек

11:18
  • понедельник
  • 04 января 2021

Скончались 74 пациента

В Москве после прохождения лечения от коронавируса вылечился еще 6401 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе. Общее число выздоровевших с начала пандемии в Москве составило 652324.

За сутки от коронавируса в Москве скончались 74 пациента.

Ранее в оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в России зарегистрировано меньше 24 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших выявлено в Санкт-Петербурге.

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