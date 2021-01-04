Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса

Ей было 65 лет

В США в возрасте 65 лет скончалась актриса и модель Таня Робертс. Она известна по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство".

Как пишет портал TMZ, в конце декабря Таня Робертс после прогулки с собаками вернулась домой и потеряла сознание. Актрису доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Усилия врачей не увенчались успехом. 3 января актриса скончалась.

Таня Робертс сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство" 1985 года. Ее партнером был Роджер Мур. Кроме того, она снималась в фильмах "Повелитель зверей", "Шина - королева джунглей", "Почти беременна" и других. Также Робертс считалась одним из секс-символом начала 80-х.

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