Путин дал поручение по пенсиям работающих пенсионеров

Правительство должно предоставить предложения до конца месяца

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Кабмин должен сделать это до 1 февраля, сообщается на сайте Кремля.

Вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров поднимался на пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря. Тогда президент назвал одно из условий ее возвращения - бюджетная обеспеченность. Путин напомнил, что в советское время работающим пенсионерам пенсии вообще не платили, но времена изменились.

"В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", - сказал Путин на пресс-конференции.

В конце декабря этот вопрос также обсуждался на встрече Владимира Путина с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым. По словам последнего, решение о приостановке в 2016 году индексации пенсий работающих пенсионеров было неправильным. Президент согласился с тем, что есть "элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией".

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