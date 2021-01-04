Олег Басилашвили госпитализирован с COVID-19

86-летний артист заразился вместе с женой и дочерью

Олег Басилашвили попал в больницу с коронавирусом. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Большой драматический театр Санкт-Петербурга.

По словам собеседника газеты, коронавирус также выявили у его жены и дочери. Сейчас 86-летний Басилашвили находится в одной из клиник Санкт-Петербурга. О его состоянии не сообщается. Официального подтверждения информации о госпитализации Басилашвили нет.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у народного артиста СССР Василия Ланового. У него поражено 5% легких.

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