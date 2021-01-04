COVID-19: Санкт-Петербург обошел Москву по количеству заражений за сутки

Всего за сутки выявлено меньше 24 тысяч случаев

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявлен 23351 случай заболевания. Это самый низкий показатель с середины ноября. До летнего уровня опустился и коэффициент распространения инфекции. Сейчас он меньше единицы. Полностью выздоровели 21154 пациента. По всей стране продолжается масштабная вакцинация. Сегодня прививка стала доступна для новых категорий москвичей.

Масштабная вакцинация не прекращается и в праздничные дни, в Москве - лишь наращивают темпы. С сегодняшнего дня запись открыта для новых категорий граждан, сообщил в своем блоге мэр столицы. Теперь прививку могут сделать работники банковского и финансового секторов, а также сотрудники органов власти и бюджетных организаций. Ещё раньше в безопасности препарата смогли убедиться люди старшего поколения.

— У меня просто в семье и зять, и дочка, и внук проболели уже. И поэтому уже у меня как-то не было сомнения, делать прививку или не делать. Я просто еле дождалась, когда нам разрешат.

С начала масштабной кампании прививку от коронавируса успели сделать более 800 тысяч россиян. И еще свыше 1,5 млн доз "Спутник V" уже отправлено в регионы. Врачи напоминают: вакцина - двухкомпонентная. После первой прививки процедуру необходимо будет повторить спустя 21 день. Об этом каждому пациенту ещё раз обязательно напомнят: позвонят или пришлют смс.

"После введения первого компонента нужно точно так же соблюдать все меры предосторожности, носить маску, перчатки, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест скопления, потому что у нас иммунитет ещё не выработался полностью", - говорит главврач городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения Москвы Наталья Шиндряева.

В Роспотребнадзоре предупреждают: вакцина - вовсе не повод отказываться от ношения масок и соблюдения других правил безопасности. Многие в эти дни наверняка захотят отправиться в гости или на каток. А потому сотрудники МЧС продолжают непрерывную обработку общественных мест и транспорта.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вновь заработали заведения общепита, по крайней мере, с 6 утра до 23 часов. А вот театралам и болельщикам пока придётся довольствоваться онлайн-программой: объекты культуры и спорта в городе пока закрыты. Тем не менее, 4 января Санкт-Петербург впервые обошел Москву по количеству выявленных случаев коронавируса за сутки.

А вот пациентам Новосибирского многофункционального центра в праздники скучать не пришлось. За 8 месяцев работы в медицинском центре прошли лечение от коронавируса почти 1300 больных. Самые тёплые пожелания и горячие пироги в благодарность за работу - врачам. Которые даже в эти праздничные дни остаются на посту.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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