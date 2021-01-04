Путин поручил правительству заняться сертификатами о вакцинации

С ними можно будет выезжать из страны

Правительство до 20 января рассмотрит вопрос о выдаче специальных сертификатов гражданам, получившим российскую вакцину от коронавируса. Соответствующее поручение дал кабинету министров Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

Уточняется, что документы должны быть признаны международным сообществом. Это позволит привитым пересекать российскую границу и въезжать на территорию других государств.

К 1 февраля кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Таких в России сейчас более 9 миллионов. А Общероссийскому народному фронту до конца месяца рекомендуется проанализировать обращения граждан, поступивших во время пресс-конференции президента, и направить отчеты в федеральные органы власти для принятия конкретных решений.

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