ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил правительству заняться сертификатами о вакцинации

13:39
  • понедельник
  • 04 января 2021

С ними можно будет выезжать из страны

Правительство до 20 января рассмотрит вопрос о выдаче специальных сертификатов гражданам, получившим российскую вакцину от коронавируса. Соответствующее поручение дал кабинету министров Владимир Путин по итогам большой пресс-конференции, передает "ТВ Центр".

Уточняется, что документы должны быть признаны международным сообществом. Это позволит привитым пересекать российскую границу и въезжать на территорию других государств.

К 1 февраля кабмин представит предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Таких в России сейчас более 9 миллионов. А Общероссийскому народному фронту до конца месяца рекомендуется проанализировать обращения граждан, поступивших во время пресс-конференции президента, и направить отчеты в федеральные органы власти для принятия конкретных решений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.