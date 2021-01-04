В Греции врач оказался в реанимации после вакцины Pfizer

Но тест на коронавирус оказался отрицательным

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 85 миллионов. Количество жертв приближается к двум миллионам.

Новые ограничения начинают действовать в Норвегии. О возможности введения чрезвычайного положения в районе Большого Токио объявил премьер-министр Японии.

Тем временем, новый штамм COVID-19 обнаружен в Греции. Сообщается, что его завезла в страну группа британских туристов. А в пригороде Афин после прививки американской вакциной "Пфайзер" госпитализирован замглавного врача местной больницы. Сейчас он находится в реанимации, передает "ТВ Центр". Тест на коронавирус у него отрицательный.

Неприятный казус, связанный с американской вакциной, произошёл в Эстонии. В больнице города Рапла целую партию препарата признали негодной из-за нарушений условий хранения. Медперсонал не обратил внимания на рекомендацию по его заморозке.

Программу вакцинации начинают сегодня в Великобритании. Препарат, разработанный учёными Оксфорда, первыми получили пациенты преклонного возраста: 82-х и 88-ми лет.

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