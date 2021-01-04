Полицейские своей машиной спасли автобус с детьми от аварии. Видео

Полицейский УАЗ получил серьезные повреждения

В Челябинской области на трассе М-5 под Миассом сотрудники ДПС спасли детей, предотвратив серьезную аварию. ДТП произошло сегодня утром, передает "ТВ Центр".

Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, по которой в этот момент ехал автобус с детской хоккейной командой. Юные спортсмены направлялись на соревнования в Златоуст.

Полицейский УАЗ, который сопровождал детей, преградил путь несущемуся навстречу автомобилю. Удар был очень мощный - машина ДПС получила серьёзные повреждения, зато автобус задело лишь по касательной и никто из находившихся в салоне не пострадал. Пассажир иномарки скончался, еще трое человек госпитализированы - среди них и полицейский, который принял весь удар на себя.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"