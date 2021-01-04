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Российские инструкторы провели тренировку с сирийскими военными

15:18
  • понедельник
  • 04 января 2021

Сирийские солдаты отлично усваивают материал

По меньшей мере, 9 мирных жителей погибли, ещё четверо получили ранения при атаке террористов на колонну пассажирских автобусов в сирийской провинции Хама. Сейчас трасса Соломия-Ракка, где произошло нападение, находится под контролем правительственной армии. Между тем, российские военные специалисты продолжают обучение сирийских солдат.

 

— Башар!

Этой речевкой сирийские солдаты приветствуют российских военных. Наши специалисты уже три года помогают армии Арабской республики в профессиональной подготовке мотострелков, артиллеристов, саперов. И хотя это подразделение не раз участвовало в боях, поучиться еще есть чему.

Первое тактическое упражнение. Рота получает команду отступить. Главные враг, повторяют инструкторы, даже не боевики, а паника. Первое, что необходимо сделать - поставить дымовую завесу. И только затем начать эвакуацию раненых.

Тренировки на полигоне - понятие условное. Боевики недалеко и постоянно обстреливают позиции сирийских солдат. Поэтому этим артиллеристам все время приходится быть начеку, чтобы успеть вовремя открыть ответный огонь.

Отход подразделения прикрывают огнеметчики. Несколько выстрелов в сторону наступающего условного противника - мимо цели. Но опытный солдат бьет уже без промаха.

"Я участвовал в освобождении Алеппо и очень горжусь, что внес свой вклад в победу. Я всегда старался быть хорошим солдатом, всегда внимательно слушал приказы командиров", - говорит огнеметчик Омар Абдалла.

Залог успеха в подготовке солдат - дисциплина.

"Сирийские солдаты вполне отлично усваивают материал, переводчики владеют русским языком в достаточной мере, личный состав обучаем", - докладывает старший офицер пункта управления РХБЗ Федор Глебов.

С помощью российских инструкторов сирийское командование надеется не только повысить уровень боевой подготовки своих войск, но и создать современную армию.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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