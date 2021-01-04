Нэнси Пелоси в четвертый раз возглавила Палату представителей

Противница Трампа не могла скрыть радости

Третий по значимости пост в США снова получила Нэнси Пелоси. 80-летняя противница Дональда Трампа переизбрана спикером Палаты представителей. В среду в Конгрессе должны утвердить победу Джо Байдена. Впрочем, у действующего президента своя версия. Трамп снова настаивает на пересчёте голосов.

— Достопочтенная Нэнси Пелоси из штата Калифорния, получила большинство необходимых голосов. В связи с чем она объявляется избранным спикером Палаты Представителей 117-й сессии Конгресса!

​Аплодисменты на мгновение заглушают всё вокруг. Следующие несколько минут мадам Пелоси картинно кланяется собравшимся. Столь очевидная радость демократки понятна - третий по важности в стране пост остался в её цепких руках. Впрочем, в том, что должность удастся сохранить, сомнений у неё, кажется, не было. Даже защитная маска выбрана в соответствии со строгим деловым костюмом. В декорациях этого политического шоу стандартная процедура передачи молотка моментально превращается в церемонию вручения государственной награды.

​​"Мадам спикер, я вручаю вам этот молоток и прошу помнить, что вместе с ним передаются голоса всех американцев, чьи интересы отстаивают в этом зале!" – сказал лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти.

Первая женщина, которая когда-либо возглавляла Палату представителей, вступила в должность в четвёртый раз. С предыдущим – 45-м президентом - сработаться не получилось. Впрочем, в схватке политических интересов с Дональдом Трампом победителем, по сути, вышла именно она. Пока Пелоси со сцены рассыпается в словах благодарности, бывший американский лидер пакует вещи в Белом доме. Впрочем, Трамп не был бы собой, если бы прекратил борьбу за президентское кресло. Он ни на грамм не сомневается, что прошедшие в ноябре выборы целиком и полностью сфальсифицированы и президентом должен быть он и никто более. В прессе появились аудиозаписи разговора Трампа с госсекретарём штата Джорджия, где в приказном тоне американский лидер требует найти голоса в его пользу.

​"Если бы мы могли просто пересчитать некоторые цифры, то стало бы очевидно, что именно мы выиграли выборы! И очень уверенно мы выиграли в Джорджии! Мы располагаем данными, что от двухсот пятидесяти до трёхсот тысяч бюллетеней были вброшены в урны для голосования. Округ Фултон вообще не проверялся! Нужно проверить подписи!" – требовал Трамп.

​То, что в Джорджии уже трижды проверяли подписи, а результат каждый раз был не в пользу Трампа, ему, кажется, всё равно. Он не устаёт искать голоса и заявлять со всех площадок о собственном успехе. Администрация 45 президента анонсировала: в понедельник Дональд Трамп выступит со своей победной речью как раз в Джорджии.

​​Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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