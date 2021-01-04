Москвичей удивили елкой каскадеров

Такое жители города вряд ли раньше видели

Скорость, драйв и трюки, достойные голливудского блокбастера. Удивительное шоу подготовили к этим новогодним праздникам профессиональные каскадеры. По сценарию, парк киноприключений в Москве захватили космические пираты.

Здесь не зовут дедушку Мороза и не водят хороводы, а слабонервных зрителей просят удалиться. Новогодняя сказка от каскадеров - это адреналин, спецэффекты и рискованная акробатика.

В сказочном мире экстремалов что-то пошло не так: изобретение для космических путешествий дало сбой, и открылся портал, через который на Землю проникли межгалактические пираты. В персонажах причудливо соединились образы из "Алисы в стране чудес", "Звездных войн" и других историй.

"У нас там будет и кот. Он же и Кот Базилио, и Чеширский кот, все вместе. У нас будет и мастер Йода, он же и Чебурашка, поэтому зовут его Бурашка Че, и такие у нас фантастические персонажи, которые мы сами придумали", - рассказывает режиссер и постановщик трюков шоу каскадеров "Академия космических пиратов" Игорь Панин.

Спецэффекты - как в большом кино. Жар от всполохов огня чувствуется даже на трибунах, сквозь мороз. Летающие байки с горящими фонтанами и трюки зимнего мотофристайла - зрелищная часть экстремального шоу. Профессиональные спортсмены прыгают с 18-метрового трамплина, в полете показывают сложные фигуры. Для этого на их мотоциклах есть специальные рычаги и приспособления.

Свои машины экстремалы называют "франкенштейнами" - это переделанная автотехника, которая в руках умельцев обрастает броней, мощными двигателями и большими колесами. Этот агрегат каскадеры ласково называют "утконос" - в нем с трудом можно узнать обычную иномарку.

"Он весь в трубах, железах. Это крановые конструкции. Они сделаны для того, чтобы об него переворачивались машины, мотоциклы. Он не боится ни ударов, ни столкновений", - говорит каскадер высшей категории Олег Ефимов.

На шоу каскадеров нет понятия "страшно", главное - зрелищно. Храбрую пиратку Екатерину в трюке "Этажерка" на скорости сбивает машина. Девушка невредима. Бронетранспортер с маятником, богатырский трактор... Но противостояние сил добра и зла оканчивается по-новогоднему. Грозные пришельцы стали космическими помощниками Деда Мороза. Необычную елку на территории риска и экстрима можно увидеть до 6 января.

Наталья Тарасова, Михаил Жучков, Владислав Карташов. "ТВ Центр".

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