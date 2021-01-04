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Помощь бездомным в столице в праздничные дни оказывается круглосуточно

14:03
  • понедельник
  • 04 января 2021

У добрых дел не бывает выходных дней

Помощь бездомным в Москве оказывается круглосуточно даже в праздничные дни. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"У добрых дел не бывает выходных дней. Мы продолжаем оказывать поддержку попавшим в беду людям в прежних объемах. Кроме центра, его филиалов и пунктов оказания срочной социальной помощи, у нас работает пять мобильных пунктов обогрева рядом с площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов", - рассказала директор Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки Ольга Павличева.

Кроме того, в Москве работает служба "Социальный патруль". Работа сотрудников организации особенно важна зимой, когда несколько часов на морозе могут стоить жизни.

"В алкогольном опьянении легко замерзнуть или получить обморожение. Благодаря нашей службе очень многие бездомные люди живы, здоровы, некоторые вернулись к родным", — рассказала сотрудница мобильной службы "Социальный патруль" Елена Быкова.

Помочь бездомному человеку можно, позвонив в службу "Социальный патруль" по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (495) 720-15-08.

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