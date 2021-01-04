Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

Суд боится за его психическое здоровье

Центральный уголовный суд Лондона отказал американским властям в экстрадиции Джулиана Ассанжа. Такое решение объяснили опасениями за психическое здоровье обвиняемого, передает "ТВ Центр".

Основатель WikiLeaks будет находиться под стражей до подачи апелляции со стороны Вашингтона. Дело об экстрадиции тянется с мая прошлого года, после того как Ассанж был задержан по запросу США. Там самого известного международного разоблачителя обвиняют по 17 пунктам - о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

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