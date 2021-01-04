Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США

Подписчики радости девушки не разделили

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство США. Об этом Елизавета Агутина сообщила в своем инстаграме, опубликовав фотографию, на которой держит американский флаг.

Мнение подписчиков о событии в жизни Елизаветы Агутиной разделились. Некоторые поздравили девушку с получением американского гражданства. Другим это не понравилось (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

—Теперь твоя родина США. — Вражина. — Господи, вот у девочки радости-то.... смешно)))) — А че бежите то с России. Мерзко!

Как пишет EG.ru ("Экспресс-газета"), Елизавета Агутина с детства живет в США. Там ее воспитывали родители Анжелики Варум. Девушка пошла по стопам родителей и стала музыкантом. В США у Елизаветы есть своя рок-группа.

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