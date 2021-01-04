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Дочь Агутина и Варум стала гражданкой США

15:48
  • понедельник
  • 04 января 2021

Подписчики радости девушки не разделили

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство США. Об этом Елизавета Агутина сообщила в своем инстаграме, опубликовав фотографию, на которой держит американский флаг.

Мнение подписчиков о событии в жизни Елизаветы Агутиной разделились. Некоторые поздравили девушку с получением американского гражданства. Другим это не понравилось (орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

—Теперь твоя родина США.

— Вражина.

 — Господи, вот у девочки радости-то.... смешно))))

— А че бежите то с России.  Мерзко!

Как пишет EG.ru ("Экспресс-газета"), Елизавета Агутина с детства живет в США. Там ее воспитывали родители Анжелики Варум. Девушка пошла по стопам родителей и стала музыкантом. В США у Елизаветы есть своя рок-группа.

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