Алферова показала архивное фото Александра Абдулова

Актера не стало 3 января 2008 года

Ксения Алферова в своем инстаграме показала архивное фото со своим отчимом – Александром Абдуловым. Так она почтила память актера.

На снимке юная Ксения с нежностью и любовью смотрит на Абдулова. Фотография была сделана на трибуне цирка.

"Не люблю 3 января! В этот день не стало моего Папы!" – написала Алферова.

Александр Абдулов многие годы был женат на актрисе Ирине Алферовой. До свадьбы с актером она уже состояла в браке и имела дочь – Ксению. Абдулов удочерил девочку и воспитывал как своего ребенка.

Актер скончался 3 января 2008 года. Ему было 54 года. За полгода до смерти врачи обнаружили у Абдулова рак легкого четвертой стадии.

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