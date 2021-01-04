ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жители Подмосковья почти 50 тысяч раз позвонили в полицию и скорую в Новый год

17:10
  • понедельник
  • 04 января 2021

Чаще всего они жаловались на шум и давление

Жители Подмосковья установили рекорд по звонкам в полицию и скорую помощь в Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

"Прирост звонков отмечается по вызову всех экстренных оперативных служб, но наибольшее количество вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи и службы полиции", - сообщили там агентству "Москва".

Чаще всего жители Московской области вызывали экстренные службы из-за нарушения общественного порядка, тишины, повышения артериального давления, отравлений и различных травм. Ни один вызов не остался без ответа, подчеркнули в Системе-112.

В обычные дни операторы единого номера 112 в Подмосковье обрабатывают порядка 30 тысяч звонков за сутки. В прошлом году рекордным было 5 мая. Тогда операторы приняли более 43 тысяч вызовов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Работа сотрудников полиции в Новый год
Работа сотрудников полиции в Новый год
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.