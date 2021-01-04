Жители Подмосковья почти 50 тысяч раз позвонили в полицию и скорую в Новый год

Чаще всего они жаловались на шум и давление

Жители Подмосковья установили рекорд по звонкам в полицию и скорую помощь в Новый год. Об этом сообщили в пресс-службе Системы-112 Московской области.

"Прирост звонков отмечается по вызову всех экстренных оперативных служб, но наибольшее количество вызовов поступило в адрес скорой медицинской помощи и службы полиции", - сообщили там агентству "Москва".

Чаще всего жители Московской области вызывали экстренные службы из-за нарушения общественного порядка, тишины, повышения артериального давления, отравлений и различных травм. Ни один вызов не остался без ответа, подчеркнули в Системе-112.

В обычные дни операторы единого номера 112 в Подмосковье обрабатывают порядка 30 тысяч звонков за сутки. В прошлом году рекордным было 5 мая. Тогда операторы приняли более 43 тысяч вызовов.

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