Хабаровская старушка-потрошительница умерла от коронавируса

Ее называли самой старой серийной убийцей

В Хабаровске умерла пенсионерка-потрошительница Софья Жукова. Причиной смерти 80-летней женщины стал коронавирус.

О смерти Жуковой сообщила местная "Комсомольская правда". По данным издания, пенсионерка скончалась в хабаровской больнице №10.

О Софье Жуковой стало известно в начале 2019 года, когда в хабаровском поселке Березовка нашли останки 52-летнего дворника. Пенсионерка сдавала мужчине комнату. Жукова созналась в убийстве.

Позднее следователи выяснили, что пенсионерка причастна к еще двум убийствам. Одно из них произошло в 2005 году. Тогда жертвой Жуковой стала восьмилетняя девочка. По признанию женщины, ребенка она убила, потому что мешала "играми и беготней".

В 2013 году пенсионерка жестоко расправилась с подругой, которая жила у нее некоторое время. Всех жертв Жукова убила топором, после чего расчленила, а останки выбросила рядом с домом.

СМИ также сообщали, что "баба Соня" могла быть каннибалом, однако следственные органы эту информацию опровергли.

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