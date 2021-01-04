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"Belle 20 лет спустя": Лазарев и Топалов захотели тряхнуть стариной

17:59
  • понедельник
  • 04 января 2021

Светлая идея пришли им в голову на Бали

Сергей Лазарев и Влад Топалов намекнули на воссоединение Smash. В этом году группе исполнилось бы 20 лет. Идея пришла к певцам на Бали, где они проводят новогодние каникулы.

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"Мы вот тут с Владиславом Михайловичем сидим на отдыхе и думаем, может тряхнуть дуэтной стариной и записать на радость всем что-нибудь новенькое? А может бахнуть "Belle 20 лет спустя" – спросил Лазарев в своем инстаграме под видео с участием Топалова.

Накануне певец провел в опрос в сторис, хотят ли поклонники воссоединения Smash по случаю 20-летия. Почти 100% фанатов ответили утвердительно.

Группа Smash появилась в 2000 году. Известность ей принесла песня Belle. Спустя всего шесть лет дуэт распался. Сергей Лазарев и Влад Топалов перестали общаться и занялись сольной карьерой. Спустя много лет они смогли помириться и наладить отношения.

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