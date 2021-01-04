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В Белграде задержали заливших бетоном Вечный огонь вандалов

18:08
  • понедельник
  • 04 января 2021

Повреждения устранят в ближайшие дни

В Сербии полиция задержала вандалов, которые осквернили недавно открывшийся памятник в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда". Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным правоохранителей, злоумышленники 22-х и 17 лет совершили преступление в ночь на 30 декабря. Двое подозреваемых залили Вечный огонь цементом и сверху поставили ведро с надписью "Освободители? Нет, никогда". Специалисты устраняют все повреждения и обещают вновь зажечь пламя 6 января.

Монумент был открыт 15 декабря. В церемонии зажжения огня участвовали президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лампаду в Белград спецбортом доставила российская делегация.

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