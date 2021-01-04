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Путин утвердил порядок действий при заносе опасных болезней в Россию

19:07
  • понедельник
  • 04 января 2021

В стране появилось три уровня риска

Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в случае заноса в Россию опасных инфекционных заболеваний и их распространения по стране.

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Согласно правилам, Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы населению должен установить один из трех уровней риска: первый - при выявлении опасных заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй - при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России третий - при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов страны.

Каждый из уровней подразумевает определенный порядок действий различных ведомств. Кроме того, при правительстве появится координационный совет по предупреждению угрозы ЧС в случае заноса опасных инфекционных заболеваний.

Также президент поручил правительству за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

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