Путин утвердил порядок действий при заносе опасных болезней в Россию

В стране появилось три уровня риска

Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в случае заноса в Россию опасных инфекционных заболеваний и их распространения по стране.

Согласно правилам, Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы населению должен установить один из трех уровней риска: первый - при выявлении опасных заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй - при выявлении единичных случаев и локальных очагов в России третий - при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов страны.

Каждый из уровней подразумевает определенный порядок действий различных ведомств. Кроме того, при правительстве появится координационный совет по предупреждению угрозы ЧС в случае заноса опасных инфекционных заболеваний.

Также президент поручил правительству за три месяца разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

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