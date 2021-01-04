Два из трех природных пожара в Сочи потушены

Еще один очаг локализован

Пожарным удалось ликвидировать два из трёх природных пожара в Сочи. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сейчас на территории Сочи продолжается тушение лесного пожара на границе с Туапсинским районом.

Кроме того, зафиксировано возгорание лесной подстилки в Лермонтовском участковом лесничестве. Туда направлены пожарные.

Всего в тушении пожаров заняты более 200 человек и почти 50 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

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