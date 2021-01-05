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Российские военные поздравили сирийских школьников с наступившим Новым годом

10:51
  • вторник
  • 05 января 2021

Детям вручили сладости и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями

Российские военные вместе со сказочными персонажами поздравили с наступившим Новым годом школьников сирийского Тартуса, передает "ТВ Центр".

Дети встретили Деда Мороза и Снегурочку по русской традиции - хлебом-солью, заменив каравай, который сейчас невозможно найти в Сирии, нарезанным батоном. Ребятам, которые уже несколько лет учат русский язык и знакомятся с нашей культурой, вручили сладкие подарки и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. От военных моряков и правительства Севастополя им передали более 450 наборов.

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Российские военные поздравили сирийских школьников с Новым годом
Российские военные поздравили сирийских школьников с Новым годом
Российские военные поздравили сирийских школьников с Новым годом
Российские военные поздравили сирийских школьников с Новым годом
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