В Сочи тушат два новых природных пожара (видео)

Огнем охвачены два небольших участка лесной подстилки

В Адлерском районе Сочи спасатели тушат два новых природных пожара у села Нижняя Шиловка. Как сообщили в МЧС, информация о возгораниях поступила ночью.

Огнем охвачены два небольших участка лесной подстилки площадью около 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, отмечает "ТВ Центр".

В 2021 году это не первые природные пожары в Сочи. Только накануне было ликвидировано крупное возгорание в одном из лесничеств на площади более 80 гектаров. Во всех случаях причина - человеческий фактор. Нарушители запускают фейерверки и разводят костры.

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