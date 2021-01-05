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Тысячи людей остались без света под Иркутском из-за аварии

10:13
  • вторник
  • 05 января 2021

Обесточены более 7,5 тысячи жилых домов и 35 социальных объектов

Под Иркутском сегодня утром более 22 тысяч человек остались без электроснабжения. Причина аварии пока уточняется.

Отключение произошло сразу в восьми населенных пунктах. Без света оказались более 7,5 тысячи жилых домов и 35 социальных объектов. На сетях ведутся восстановительные работы. Сейчас в регионе около минус 28, передает "ТВ Центр".

Аномальные морозы продолжают испытывать на прочность и жителей Омской, Томской, Новосибирской областей и Алтайского края. Там фиксируются температуры на 10-15 градусов ниже нормы.

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