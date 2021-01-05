ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С Катара снимут дипломатическую блокаду

10:35
  • вторник
  • 05 января 2021

Она длилась 3,5 года

В преддверии саммита страны Персидского залива приняли решение прекратить дипломатическую блокаду Катара, которая длилась 3,5 года. Сегодня будет подписано соответствующее соглашение. В МИД Кувейта - это государство исполняет роль посредника - заявили, что Эр-Рияд и Доха уже договорились открыть воздушные, наземные и морские границы, передает "ТВ Центр".

О разрыве дипотношений с Катаром Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили в июне 2017 года. Доху тогда обвинили во вмешательстве во внутренние дела соседей и поддержке терроризма. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Катара.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мужчина с флагом Катара
Мужчина с флагом Катара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.