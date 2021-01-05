С Катара снимут дипломатическую блокаду

Она длилась 3,5 года

В преддверии саммита страны Персидского залива приняли решение прекратить дипломатическую блокаду Катара, которая длилась 3,5 года. Сегодня будет подписано соответствующее соглашение. В МИД Кувейта - это государство исполняет роль посредника - заявили, что Эр-Рияд и Доха уже договорились открыть воздушные, наземные и морские границы, передает "ТВ Центр".

О разрыве дипотношений с Катаром Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили в июне 2017 года. Доху тогда обвинили во вмешательстве во внутренние дела соседей и поддержке терроризма. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада Катара.

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