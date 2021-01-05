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В России за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса

11:07
  • вторник
  • 05 января 2021

Под медицинским наблюдением остается 651820 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 24246 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Общее число инфицированных достигло 3284384.

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Больше всего новых случаев выявлено в Москве  - 4842, сообщили в федеральном оперативном штабе. В Санкт-Петербурге - 3649, Подмосковье - 1131.

Выздоровели за сутки 22632 человека. Скончались - 518 заболевших. За весь период в России от коронавируса скончалось 59 506 человек.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, В России провели уже более 92 миллионов тестов на коронавирус. За сутки - 217 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остается 651 тысяча 820 человек.

Накануне сообщалось, что  в России выявлен 23351 случай заболевания. Это самый низкий показатель с середины ноября. До летнего уровня опустился и коэффициент распространения инфекции. Сейчас он меньше единицы. Полностью выздоровели 21154 пациента. По всей стране продолжается масштабная вакцинация.

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