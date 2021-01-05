Великобритания уходит на третий локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В стране уже неделю суточный прирост заболевших коронавирусом превышает 50 тысяч

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к отметке в 86 миллионов. Великобритания вводит третий локдаун с начала пандемии. Продлить ограничения намерена Германия, которая оказалась на грани правительственного кризиса из-за поставок вакцины. Подобные проблемы возникли и в других странах ЕС. А в Сербии сегодня начали прививать население российским "Спутником V".

Уставшие после очередной долгой смены медики госпиталя Святого Георгия в Лондоне еле сдерживают слезы. Ведь персонала не хватает на всех пациентов. Врачи здесь работают практически без сна и отдыха. Руки опускаются только при виде того, сколько ежедневно поступает инфицированных, говорит старшая медсестра.

"После Рождества и Нового года все стало только хуже. Я ухаживаю за гораздо большим количеством больных пациентов, чем обычно. Вся эта ситуация просто ошеломляет", - говорит старшая медсестра.

В Британии уже неделю фиксируют более 50 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки. Если сейчас не принять решительные меры, то система здравоохранения может оказаться перегружена. Властям ничего другого не остается, как ввести новую национальную блокаду. Из дома можно выходить только по особой необходимости. Школы и вузы перешли на удаленный режим работы. Зоопарки, магазины, рестораны закрыты. Это заявление Борис Джонсон делает всего спустя несколько часов после того, как правительство анонсировало старт вакцинации первым отечественным препаратом.

"Наше отношение к вирусу должно измениться вместе с программой вакцинации. После того, как вакцина начнет действовать, смертность будет падать. Сейчас важно, чтобы каждый следовал правилам. Тогда мы сможем выйти из изоляции", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На помощь медикам в США пришла национальная гвардия. Больницы в Калифорнии переполнены. При этом ощутимо чувствуется нехватка коек и персонала. О трагичности ситуации прямо говорит и губернатор штата, делая далеко неоптимистичные прогнозы.

"Есть реальная надежда на вакцину. Ведь распространение вируса продолжается, и оно ускоряется. Мы ожидаем всплеск после праздников. Он окажет большое давление на больницы и отделения интенсивной терапии", - сказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Пока Великобритания и США разворачивают прививочные пункты – вакцинировать большую часть населения в планах уже к весне – в Германии в этом вопросе терпят полное фиаско. И все из-за того, что было закуплено слишком мало вакцины. В конце января здесь ждут небольшую партию - 2 миллиона доз. Вместо 83 миллионов. Во всем винят канцлера. Заказ препарата от коронавируса осуществлялся на уровне Евросоюза. Так настаивала сама Ангела Меркель. В итоге процесс доставки и распределения вакцины затянулся.

А вот Сербия сегодня уже сделает первые прививки своим гражданам российским "Спутником V". Интерес населения к препарату, по словам местных властей, оказался гораздо выше, чем ожидалось. И до конца недели планируют привить более 11 тысяч человек.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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