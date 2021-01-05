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В Москве пропал актер Олег Будрин

11:28
  • вторник
  • 05 января 2021

Последний раз жена видела его 1 января

В Москве ищут актера Олега Будрина. Его жена, актриса Ирина Лачина, утверждает, что видела его в последний раз 1 января, когда тот уехал к сестре.

Лачина сообщила полиции, что Будрин так и не добрался до дома родственницы. Он вышел на связь по телефону 2 января и сказал, что находится в гостинице для строителей. Затем неизвестное лицо приказало мужчине положить трубку. С тех пор связи с Будриным нет.

Лачина заявила, что накануне они с мужем не ссорились. Кроме этого, он не злоупотребляет алкоголем и не употребляет наркотики. Сотрудники МВД начали доследственную проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Актер театра и кино Олег Будрин снимался в картинах "Всегда говори всегда", "Досье детектива Дубровского", "Похороны Сталина".

Ирина Лачина – советская и российская актриса театра и кино. Популярность пришла к ней в 2001 году, когда на экраны вышла мелодрама "Леди Бомж".

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