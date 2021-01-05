ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве от коронавируса вылечились более 6,7 тыс. человек

11:50
  • вторник
  • 05 января 2021

Пятый день подряд в столице выздоровевших после COVID-19 больше, чем заболевших

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6752 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению COVID-19 в столице.

Как отмечает "Интерфакс", за последние сутки в российской столице число выздоровевших после заражения коронавирусом превосходит количество выявленных случаев заболевания, и подобная динамика наблюдается с 1 января.

За последние сутки в Москве выявлено 4842 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 833412. Выздоровело 6752 человека. Общее число выздоровевших достигло 659076.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.