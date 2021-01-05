В Москве от коронавируса вылечились более 6,7 тыс. человек

Пятый день подряд в столице выздоровевших после COVID-19 больше, чем заболевших

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 6752 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по распространению COVID-19 в столице.

Как отмечает "Интерфакс", за последние сутки в российской столице число выздоровевших после заражения коронавирусом превосходит количество выявленных случаев заболевания, и подобная динамика наблюдается с 1 января.

За последние сутки в Москве выявлено 4842 новых случая заболевания COVID-19, общее число случаев достигло 833412. Выздоровело 6752 человека. Общее число выздоровевших достигло 659076.

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

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