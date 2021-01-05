"Грация - наш конек": Пелагея покаталась на коньках с дочерью

Певица на время новогодних каникул осталась в Москве

Певица Пелагея показала новое видео со своей дочерью Таисией, снятое на катке на Красной площади.

"Наши барышни во второй раз в жизни (Тася в два года, Поля в 5 лет) успешно посетили каток", - подписала ролик в Instagram певица.

Дочери артистки в январе исполнится три года. Отцом девочки является хоккеист Иван Телегин. В декабре 2020 года стало известно о разводе певицы со спортсменом.

"Грация - наш конек", - прокомментировала Пелагея свое катание под закадровый смех.

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