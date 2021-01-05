Песков оценил риски начала новой мировой войны

Пока мир спасает ядерный паритет, заявил представитель Кремля

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет. Так риски начала нового конфликта оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны <...> Хотя страшные войны происходят у нас под носом, они возникают вот так", - сказал Песков, щелкнув пальцами.

Песков добавил, что мир не застрахован от "лавинообразной дестабилизации в разных регионах". В частности, потенциально опасной точкой является Приднестровье.

Представитель Кремля также отметил, что США в международной политике устроили беспредел. "В международной политике <…> наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила", - сказал представитель Кремля.

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