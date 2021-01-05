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Прививку "Спутник V" получили уже более миллиона россиян

12:30
  • вторник
  • 05 января 2021

Никаких новых нежелательных реакций на препарат не выявлено

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе масштабной вакцинации препаратом "Спутник V" никаких новых нежелательных реакций на вакцину не было выявлено. К настоящему моменту уже более одного миллиона россиян сделали прививку, сообщил он.

"Каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал Гинцбург (цитата по РИА Новости).

За состоянием привитых следят в Минздраве и Росздравназоре - пока никаких новых нежелательных реакций не выявлено, заявил директор центра Гамалеи.

Он также сообщил, что вакцина "Спутник V" проверена, а производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и вакцинации от коронавируса.

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