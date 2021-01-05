Песков рассказал об отношении Путина к Западу

Пресс-секретарь президента России дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Западу.

"Он и по-прежнему относится очень хорошо к Западу, и было бы глупо плохо относиться к Западу", - отметил Песков, комментируя утверждение, что Путин в начале своего президентства хорошо относился к Западу.

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованном на его канале в YouTube, Песков также сообщил, что Запад нельзя не любить, но проявления западного колониализма в отношении России следует ненавидеть.

Представитель Кремля рассказал, что западные санкции против конкретных россиян в Кремле воспринимают как "знак качества". Сам Песков готов к тому, что в любой момент санкции могут распространить и на него.

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