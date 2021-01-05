ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков рассказал об отношении Путина к Западу

12:38
  • вторник
  • 05 января 2021

Пресс-секретарь президента России дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к Западу.

"Он и по-прежнему относится очень хорошо к Западу, и было бы глупо плохо относиться к Западу", - отметил Песков, комментируя утверждение, что Путин в начале своего президентства хорошо относился к Западу.

В интервью журналисту Владимиру Соловьеву, опубликованном на его канале в YouTube, Песков также сообщил, что Запад нельзя не любить, но проявления западного колониализма в отношении России следует ненавидеть.

Представитель Кремля рассказал, что западные санкции против конкретных россиян в Кремле воспринимают как "знак качества". Сам Песков готов к тому, что в любой момент санкции могут распространить и на него.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин на фоне флагов США и России
Владимир Путин на фоне флагов США и России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.