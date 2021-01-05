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Собянин: новогодние праздники в Москве прошли без происшествий

12:24
  • вторник
  • 05 января 2021

Все городские службы работали в нормальном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новогодние праздники в столице прошли без происшествий.

"Все городские службы работали в нормальном режиме: занимались уборкой снега, обеспечением тепла, электроэнергией и всем необходимым для города", - сообщил Собянин во время осмотра хода работ в долине МГУ (цитата по ТАСС).

С дорог и тротуаров города собрано почти полмиллиона кубометров снега. "Это обычная городская работа", - добавил мэр.

Кроме коммунальщиков, в праздничные дни также работали транспортные службы, система здравоохранения, социальные службы.

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