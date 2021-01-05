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Собянин: Площадка под стройку научно-технологической долины МГУ будет расчищена через 1,5 месяца

12:52
  • вторник
  • 05 января 2021

На территории находится крупная свалка строительных материалов

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по расчистке будущей строительной площадки для научно-технологической долины МГУ. Территория будет готова в течение 1,5 месяца, сообщил он.

"Около 20 тысяч человек будет здесь работать. Это большой, гигантский научно-технологический кластер. Но пока здесь самая крупная в Москве свалка строительных материалов, которые свозили сюда, начиная с советских времен, и заканчивая началом 2000-х годов", - заявил Собянин (цитата по АГН "Москва").

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу в течение двух лет построить первый корпус долины МГУ. Параллельно должны начаться проектирование и строительство еще нескольких научно-производственных корпусов.

Научно-технологическая долина МГУ будет состоять из семи высокотехнологичных кластеров, среди которых нано-, био-, информационные технологии и инновационное спортивное направление. Площадь составит более 300 тысяч квадратных метров.

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