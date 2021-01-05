"Огромная потеря для мира искусства": в Москве простились с Владимиром Кореневым

Народный артист России ушел из жизни 2 января

В Москве простились с Владимиром Кореневым. Народный артист России ушёл из жизни 2 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекций.

Родные, близкие и коллеги артиста собрались в "Электротеатре Станиславский", которому он посвятил всю свою творческую жизнь, передает "ТВ Центр". Однако всенародную известность и любовь Кореневу принесла работа в кино. В 1961 году он сыграл главную роль в фильме "Человек-амфибия", который стал лидером советского проката. А герой по имени Ихтиандр - кумиром нескольких поколений юных зрителей.

"Невероятный, красивый, потрясающий человек из этого фильма, это существо неземное и одновременно такое благородное и тонкое, запечатлённое в этой картине, – живёт и работает в этом театре – вот это меня поразило", - сказал художественный руководитель театра "Электротеатр Станиславский" Борис Юхананов.

"Он был уникальным человеком, абсолютно уникальным для артиста – образованным, добрейшим, интеллектуалом. Я, наверное, ни одного человека не знаю, кто мог бы хоть тень бросить на его личность", - заявила Ольга Свободина.

"Очень талантливый артист и хороший человек. Очень добрый, ну и какой-то близкий. Это огромная потеря для мира искусства, для театрального мира, для всех, кто его знал и любил", - считает Марина Кучеренко.

После гражданской панихиды Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище Москвы. Ему было 80 лет.

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