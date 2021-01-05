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Путин объявил о создании фонда помощи детям с орфанными заболеваниями

17:09
  • вторник
  • 05 января 2021

Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями назвали "Круг добра"

Президент России Владимир Путин объявил о создании фонда для помощи детям с орфанными заболеваниями. Об этом стало известно во вторник во время совещания по вопросам социальной защиты населения.

"У меня на столе лежит проект указа о создании фонда - мы договаривались об этом - поддержки детей с тяжелым и жизнеугрожающими хроническими заболеваниями, в том числе, редкими, так называемыми орфанными заболеваниями", - сказал глава государства, открывая совещание.

Фонд решили назвать "Круг добра". Он будет наполняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше пяти миллионов рублей в год.

"Именно не эти пять миллионов базово, а все, что свыше пяти миллионов. Таким образом мы получим дополнительный доход около 60 миллиардов рублей, договорились, что создадим фонд, о котором я уже упомянул, и направим его на эти цели – на поддержку детей, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах", - заявил Путин.

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