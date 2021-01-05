Собянин осмотрел площадку будущей научно-технологической долины МГУ

Работа на объекте ведется круглосуточно

В Москве на базе МГУ появится инновационный научно-технологический центр "Воробьевы горы". Площадку для строительства во вторник осмотрел мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас там идёт расчистка территории. В будущем на месте планируют возвести девять кластеров по различным направлениям. В их числе - биомедицина, нанотехнологии, космические исследования.

Этот пустырь за корпусами МГУ известен еще с советских времён. Долгое время здесь была самая крупная в столице свалка стройматериалов. Такое соседство явно не красило обстановку вокруг одного из крупнейших вузов страны - он находится совсем рядом. Железная техника уже на боевом посту. Работа ведётся круглосуточно.

Все силы брошены на возведение с нуля большого технологического кластера при МГУ. Задача непростая, но тем и интереснее. Научная долина уже получила название "Воробьёвы горы". Проект важен не только для города, но и для всей страны. Инновационная деятельность университета сможет выйти на мировой уровень. А значит, реализовывать национальные приоритеты будет легче - всё взаимосвязано. На огромной площади в 17,5 гектара разместятся 9 кластеров. Стройка ведётся по поручению президента Владимира Путина.

"Был принят специальный закон о научно-технологических центрах, и один из крупнейших в стране таких центров будет построен здесь. Около 20 тысяч человек будет здесь работать. Это большой, гигантский научно-технологический кластер. Сегодня здесь развернута масштабная работа по подготовке этой площадки, зачистки. Работает около тысячи машин круглосуточно, созданы все необходимые условия для рабочих: временные пункты питания, обогрева. Так что, я надеюсь, что в течение 1,5 месяца эта площадка будет уже подготовлена для строителей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно ведутся и проектные работы. По задумке, архитекторы и планировщики должны зайти на объект сразу после коммунальщиков. Президент задачу поставил чётко: в течение двух лет на этой стороне проспекта Вернадского появится первый и самый большой корпус. К поручению Путина отнеслись со всей серьёзностью. Первые резиденты смогут заехать в этот научный кластер уже в 2024 году.

Сегодня мэр отметил и слаженную работу городских служб во время новогодних праздников - справились на пятёрку.

"Новогодние праздники в Москве прошли без каких-то чрезвычайных происшествий. Все городские службы работали в нормальном режиме: занимались уборкой света, обеспечением тепла, электроэнергии - всем необходимым для города. Работали транспортные службы, система здравоохранения, социальные службы", - сообщил Собянин.

Итоги подведены. И пора двигаться дальше. В новом году столицу ждут новые строительные подвиги.

Александра Сергомасова, Александр Шкарбанов, Андрей Булычев, Денис Кузнецов, Кирилл Кретов, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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