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Иран возобновил обогащение урана выше 20%

13:57
  • вторник
  • 05 января 2021

Китай призвал США немедленно вернуться к ядерной сделке

В мире внимание приковано сегодня к Ирану. В правительстве Исламской Республики заявили об успешном завершении нового этапа в обогащении урана - до 20%.

Страна вплотную подошла к возможности производства ядерного оружия. Это стало возможным после того, как из международной сделки по Ирану в одностороннем порядке вышли США. Вашингтон ввёл санкции в отношении Тегерана, после чего там объявили о продолжении программы по обогащению урана. По словам вице-президента страны, для этих целей на ядерных объектах устанавливается тысяча новейших центрифуг.

Сегодня Китай призвал США немедленно вернуться к ядерной сделке и отменить все введённые ранее санкции, сообщает "ТВ Центр".

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