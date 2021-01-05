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Трамп пообещал победить в восьми проигранных штатах

15:09
  • вторник
  • 05 января 2021

Президент США продолжит бороться за свой пост

В США во вторник решается исход выборов в Сенат. Борьба идёт за два места от штата Джорджия, но именно они определят, кто - демократы или республиканцы - будут контролировать одну из двух палат Конгресса. Перед избирателями Джорджии уже выступили Джо Байден и Дональд Трамп, который снова заявил о своей победе. Однако в этом начинают сомневаться даже его сторонники.

Накал страстей в американской политике достиг высшей точки. Параллельно с тем, как Дональд Трамп и Джо Байден продолжают выяснять, кто же из них - новый легитимный президент, между республиканцами и демократами идет битва за Сенат. Все решится в штате Джорджия, где сегодня по итогам второго тура в двух округах станет ясно, какая партия будет контролировать высшую палату Конгресса. Трамп и Байден, разумеется, находятся в авангарде этой борьбы. Оба отправились в Джорджию на встречу со сторонниками. Но сначала Трамп заговорил о собственной победе.

"Это были сфальсифицированные выборы, но мы будем бороться. Они говорят: он жалуется насчет Джорджии. Нет-нет. Я жалуюсь насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все. Следите за тем, что будет происходить в ближайшие пару недель, и что выяснится", - сказал Трамп.

Джо Байден, уверенный в своей победе, обвинил Трампа в неспособности работать, в частности, действенно бороться с эпидемией коронавируса.

"Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, если он не хочет работать. Президент больше времени тратит на то, чтобы сокрушаться и жаловаться, вместо того, чтобы решать проблемы", - уверен Джо Байден.

В том, что именно он выиграл выборы, Трамп накануне в телефонном разговоре пытался убедить госсекретаря Джорджии, кстати, республиканца. Требовал найти недостающие голоса в свою поддержку. Однако официальные цифры свидетельствуют об обратном.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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