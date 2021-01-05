Кабмин сохранил повышенный размер пособия по безработице на 2021 год

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

В 2021 году сохранится повышенный размер максимального пособия по безработице. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Выплата составит более 12 тысяч рублей. Данная мера была принята в марте, чтобы поддержать граждан, лишившихся работы из-за пандемии коронавируса, отмечает "ТВ Центр".

Кроме того, правительство расширило возможности помощи нуждающимся семьям по социальному контракту. Этот договор позволяет людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, повысить квалификацию, пройти переобучение и, например, открыть ИП. Теперь в этот список добавилась возможность использовать средства для развития личного подсобного хозяйства.

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