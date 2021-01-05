Путин и Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией

Лидеры также затронули тему внутриукраинского урегулирования

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме этого, лидеры затронули тему внутриукраинского урегулирования. "Прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов", - говорится на сайте президента.

Путин и Меркель также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

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