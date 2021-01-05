Германия столкнулась с дефицитом вакцины от коронавируса

Министр финансов поспешил возложить вину за низкие темпы вакцинации на ведомство канцлера

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 85 миллионов 700 тысяч. Взрывной рост новых случаев фиксируют в Великобритании. Из-за стремительного распространения инфекции в королевстве объявлен очередной локдаун. А Германия столкнулась с дефицитом вакцины.

От этого заявления Бориса Джонсона, которое анонсировали все государственные СМИ, ничего хорошего не ждали. В Великобритании фиксируют более 50 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. В британских клиниках сейчас пациентов больше, чем на пике эпидемии весной прошлого года. Доходит до того, что врачам приходится делать жестокий выбор.

"В нашем отделении интенсивной терапии лежат люди разных возрастов. Умирают и 40-летние, 30-летние и 20-летние. В итоге мы вынуждены откладывать запланированные операции онкобольных. Потому что больница не справляется с потоком пациентов. Но мы не знаем, как правильно поступать в такой ситуации", - сказал клинический директор отделения интенсивной терапии для взрослых Доминик Спрей.

Единственно правильным решением, по мнению премьер-министра, должен стать очередной локдаун - третий по счёту. Теперь люди могут покидать дома только в экстренных случаях. Например, для похода в магазин, аптеку или для обращения за медицинской помощью. На улицах можно появляться и тем, кто вынужден ходить на работу. Рестораны продолжат обслуживание исключительно навынос. Школы и университеты переходят на дистанционное обучение.

"Если сейчас не принять решительные меры, национальная система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня. Карантин продлится по меньшей мере до середины февраля. Наши ученые подтвердили, что скорость передачи этого нового варианта от 50% до 70% выше, чем у предыдущего. Число смертей за последнюю неделю выросло на 20% и, к сожалению, будет лишь расти", - заявил премьер Борис Джонсон.

Новый штамм коронавируса на днях обнаружили и в ряде других государств, в том числе в Италии и Австрии. Там откладывают открытие горнолыжных курортов.

О продлении строгих ограничений, вероятнее всего, до конца января, заявляют власти Германии. Ещё в декабре в стране закрыли почти все торговые точки и учебные заведения. Вполсилы работают и прививочные пункты. Но не потому, что мало желающих - не хватает вакцины.

"Этот пункт вакцинации в Трептове является самым крупным в столице. Он мог бы принимать до 4500 желающих каждый день. Но нужного количества препарата не хватает, его просто нет в стране", - сказал координатор проекта вакцинации в Берлине Альбрехт Бромме.

Доходит до того, что врачи вынуждены экономить мизерные остатки препарата из каждого пузырька, чтобы собрать хотя бы на ещё одну прививку. В ближайшее время в страну должны поставить 4 миллиона доз вакцины, однако для 80-миллионой Германии этого явно недостаточно. Берлин принимал самое непосредственное участие в разработке вакцин BioNTech и Pfizer. Министр финансов поспешил возложить вину за низкие темпы вакцинации на ведомство федерального канцлера.

"Даже Канада обеспечила для себя столько вакцин, что каждого жителя страны при успешном развитии ситуации можно будет привить пять раз. Нельзя ли было своевременно заказать больше доз?" – задается вопросом министр финансов Германии Олаф Шольц.

Впрочем, даже при таком дефиците вакцины некоторые находят решение. Вопрос: всегда ли законное? В Польше сразу несколько политиков и знаменитостей получили прививку вне очереди. Теперь медицинскому университету Варшавы придётся выплатить штраф - почти 70 тысяч долларов.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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