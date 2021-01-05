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В Депздраве рассказали об обновлении медоборудования по контрактам жизненного цикла

13:36
  • вторник
  • 05 января 2021

Более 80% диагностического оборудования в столичном здравоохранении является цифровым

В московских медучреждениях уже более 80% диагностического оборудования является цифровым. Власти продолжат в приоритетном порядке обновлять медтехнику, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оборудование закупают напрямую у производителей по контрактам жизненного цикла с десятилетней гарантией обслуживания. Это значит, что в течение всего срока службы поставщик будет заниматься обслуживанием и ремонтом техники, пояснили в департаменте здравоохранения.

Оставшиеся аналоговые аппараты постепенно заменяются на современные. Это позволяет включать технику в единое цифровое медицинское пространство столицы и повышать качество диагностики. В общей базе собрано уже более шести миллионов цифровых снимков, и их число постоянно растет.

С поставкой до 2023 года закуплено более трех тысяч единиц сложного высокотехнологичного медицинского оборудования. Всего город планирует приобрести за этот срок свыше шести тысяч единиц оборудования, в том числе десятки ангиографов, несколько сотен аппаратов для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, тысячи аппаратов для ультразвукового исследования, маммографов.

В 2020 году в столице началась масштабная программа капитального ремонта 137 городских поликлиник. Согласно ей, городские медучреждения будут приведены к новому московскому стандарту.

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