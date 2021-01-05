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В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

15:40
  • вторник
  • 05 января 2021

Президент посетит церковь

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл планы Владимира Путина на Рождество. По его словам, глава государства, несмотря на пандемию, не станет наблюдать за богослужением удаленно.

"Президент не будет изменять традицию. Посетит одну из церквей в регионе", - сообщил Песков в разговоре с изданием "Подъем".

В предыдущие три года Путин встречал православный праздник в Санкт-Петербурге.

Ранее в соцсетях появилась информация, что президент на Рождество приедет в Новгородскую область в церковь Николы на Липне.

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