Собянин: Более 23 тыс. человек получили новые квартиры с начала программы реновации

Лидерами по расселению стали Новая Москва, а также центральный и западный округа

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала реализации программы реновации в столице новые квартиры получили более 23 тысяч человек. По его словам, лидерами по расселению стали Новая Москва, а также центральный и западный округа столицы.

Собянин сообщил, что реновация – одна из главных городских программ, которая была в приоритете в прошлом году, несмотря на пандемию. "Москвичи меняют ветхое жильё на современное, более просторное, в привычном для них районе", - говорится в сообщении мэра в соцсети "ВКонтакте".

Мэр рассказал о переезде двух семей – Маловых и Кузиных. "Валерий и Оксана Маловы мечтали о квартире побольше - в семье растёт сын Тимофей. До переезда жили на втором этаже пятиэтажки, в 30 метрах от новостройки на улице Константина Федина. Первым делом оценили в новом жилье вид из окна и спортивную площадку во дворе. Так же недалеко, всего на 150 метров, переехала семья Кузиных из посёлка Шишкин Лес. Радуются изолированным комнатам, большой кухне, балкону, хорошему виду из окна - рядом создаётся прогулочная зона. С новосельем! Желаю счастья и уюта в новом доме", - сообщил Собянин.

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